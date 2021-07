France 24 • 07/07/2021 à 10:01

Au Liban, la crise économique a des conséquences directes sur la vie des femmes, et certaines Libanaises n'ont plus les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques. Avec plus de la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, de plus en plus de femmes tentent de trouver des solutions alternatives plus abordables.