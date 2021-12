information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 20:03

L'actualité de l'Outre-mer est restée dominée cette semaine par la crise aux Antilles. Les tensions subsistent en Guadeloupe et en Martinique, même si les nuits ont été un peu plus calmes. Les derniers jours ont été marqués par la visite éclair du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et l'ouverture du dialogue entre élus locaux et collectif en Guadeloupe. Les négociations sont plus compliquées en Martinique.