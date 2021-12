Covid-19 : le variant Omicron déferle sur le monde et menace les fêtes de fin d'année

information fournie par France 24 • 21/12/2021 à 16:42

Annoncé comme étant plus contagieux, le variant du Covid-19 Omicron inquiète les scientifiques du monde entier à l’approche des fêtes de fin d'année. Plus de la moitié des cas de Covid dans la capitale française sont liés à Omiron, la situation au Royaume-Uni fait craindre une vague de contamination terrible pour les semaines à venir, les Etats-Unis sont submergés par le nouveau variant et le nombre de cas au Danemark explose.