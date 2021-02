France 24 • 04/02/2021 à 10:04

C'est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Le monde du cinéma, du spectacle vivant et de l'audiovisuel manifeste jeudi à travers la France pour dénoncer les conséquences de la crise sanitaire. Car avec la fermeture des cinémas, théâtres, musées et autres lieux de cultures, les pertes s'accumulent et les perspectives d'avenir restent floues. Décryptage dans l'Info éco.