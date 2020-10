France 24 • 16/10/2020 à 18:50

En réponse à la nouvelle flambée des contaminations au coronavirus, le gouvernement a annoncé un couvre-feu pour plusieurs semaines en Île-de-France et dans plusieurs grandes villes françaises. Ces nouvelles mesures pénalisent encore un peu plus des secteurs déjà durement touchés par la crise, comme la restauration et le monde du spectacle.