Covid-19 aux États-Unis : les Noirs américains sont les grands perdants de la campagne de vaccination

France 24 • 12/02/2021 à 12:52

Le président des États-Unis, Joe Biden, souhaite que tous les Américains soient vaccinés avant la fin de l'été. Mais le pays doit pour cela relever l'immense défi logistique que constitue cette campagne vaccinale hors norme et faire face à certains ratés. En effet, cette course à la vaccination révèle certaines disparités : les Afro-Américains, pourtant les plus touchés par la pandémie, seraient aujourd'hui les moins vaccinés. Retrouvez le reportage à South Central, Los Angeles, de nos correspondants en Californie qui ont enquêté pour tenter de comprendre pourquoi.