Covid-19 aux Etats-Unis : le variant Omicron affecte les fêtes de fin d'année

information fournie par France 24 • 21/12/2021 à 12:27

Omicron, extrêmement transmissible, a pris le dessus sur le variant Delta en l'espace de quelques semaines et représente jusqu'à 96,3% des nouveaux cas dans trois Etats du nord-ouest des Etats-Unis (Oregon, Washington et Idaho), selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies. Joe Biden devrait prendre la parole mardi 21 décembre pour appeler à une grande prudence lors des fêtes de fin d'année.