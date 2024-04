information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 16:52

Face à l'augmentation de la violence armée des jeunes en Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a décrété la mise en place d'un couvre-feu. Durant un mois renouvelable, à Pointe-à-Pitre et dans certains quartiers de la ville voisine des Abymes, les mineurs n'ont plus le droit de sortir de chez eux à partir de 20 h. Quelle est l'efficacité de cette mesure, et comment est-elle perçue ?