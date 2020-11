Course à la Maison Blanche : Joe Biden en tête, Donald Trump crie à la fraude

France 24 • 06/11/2020 à 20:25

Joe Biden ou Donald Trump ? Toujours pas de vainqueur déclaré trois jours après l'élection présidentielle aux États-Unis. On attend de savoir dans quel camp penchent définitivement les trois des derniers États encore en jeu : la Géorgie, le Nevada et surtout la Pennsylvanie. Dans cet État-clé, le candidat démocrate est désormais en tête avec plus de 12 000 voix d'avance, mais le décompte des bulletins de vote pourrait prendre encore plusieurs jours selon le responsable du scrutin à Philadelphie.