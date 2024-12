information fournie par France 24 • 12/12/2024 à 10:05

Futur co-organisateur du Mondial dans 6 ans aux côtés de l'Espagne et du Portugal, le royaume chérifien est persuadé que l'événement boostera sa croissance. Pour l'occasion, le plus grand stade de football du monde sera construit au nord de Casablanca pour un montant annoncé de plus de 450 millions d'euros. Par ailleurs, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 se réunit une ultime fois ce jeudi et va présenter un excédent de 26.8 millions d'euros pour un budget global de 4,5 milliards.