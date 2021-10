COUP D'ÉTAT AU SOUDAN : LE 1ER MINISTRE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ARRÊTÉS

information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 22:36

Coup d'Etat militaire deux ans après le mouvement de contestations qui avait délogé Omar El-Bechir et porté au pouvoir un gouvernement de transition composé de civils et de militaires. Le premier ministre, Abdallah Hamdok, et la plupart des ministres et des membres civils du conseil de souveraineté ont été arrêtés. Au moins 3 personnes ont été tuées et 80 blessées par des tirs de l'armée à Khartoum lors de manifestations massives dénonçant le putsch.