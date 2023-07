Coup d'Etat au Niger : le général Tchiani à la tête du CNSP, M. Bazoum toujours détenu

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 15:30

Les putschistes qui ont renversé au Niger le président élu Mohamed Bazoum, ont mis en garde vendredi contre "toute intervention militaire étrangère", dans un communiqué lu à la TV nationale. "Certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières, sont dans une logique de confrontation", indique le communiqué en dénoncant une "attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse" qui "n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos". Pour en savoir plus, FRANCE 24 reçoit Youssouf Sériba, journaliste et directeur du média les Echos du Niger.