Corruption en Tunisie : les mille maux du port de Radès

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 10:01

Après le premier tour des élections législatives qui a battu tous les records d’abstention, le second tour aura lieu ce dimanche. Ce désintérêt semble traduire la désillusion qui a gagné les esprits des Tunisiens. Pourtant l’arrivée au pouvoir de Kais Saied, avait suscité des espoirs, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption. A Radès, on tente de moderniser les installations et de redorer le blason du port de la capitale tunisienne considéré, depuis des années, comme un haut lieu de la corruption.