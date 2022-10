Corée du Nord : un missile balistique survole le Japon

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 20:17

Le Japon s'est réveillé sous la menace de la Corée du nord. Pyongyang a tiré un missile balistique de moyenne portée au dessus du pays. C'est une première depuis 2017. Tokyo a activé un système d'alertes et demandé aux habitants de deux régions du nord du pays de se mettre si possible à l'abri. Selon la Corée du sud, c'était un tir de missiles de moyenne portée qui a volé sur une distance de 4500 km à une altitude de 970 km. Il a survolé l'archipel vers l'est avant de tomber dans l'océan Pacifique.