COP27 : une mode écoresponsable, c’est possible ?

information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 11:35

L'industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. En France, des entrepreneurs redonnent un nouveau souffle écoresponsable à la filière : relocaliser permet de diviser l’empreinte carbone par 2. L’Atelier des mouettes va plus loin pour produire des articles de qualité, qui durent longtemps. Et Renaissance Textile recycle les vêtements usagés pour en faire de la fibre, qui servira à fabriquer de nouveaux vêtements : c’est la première usine en France à être capable de le faire à l’échelle industrielle.