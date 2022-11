COP27 : "Les dirigeants sentent la pression"

information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 17:29

La COP27 se poursuit en Égypte, réunissant chefs d'État, ONG et dirigeants de grandes entreprises et d'organisations financières pour avancer dans la lutte contre le changement climatique. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Mena) souffrent déjà des conséquences du réchauffement de la planète. Les pays de la région n'ont pas les fonds nécessaires pour y faire face ni pour financer la transition énergétique. Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, est l'invité d'Ali Laïdi.