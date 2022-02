information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 15:45

Partis de plusieurs villes de France pour "rouler sur Paris" ce week-end et protester contre les restrictions sanitaires, les "convois de la liberté" seront interdits dans la capitale, a annoncé la préfecture de police de Paris ce jeudi matin. Ce mouvement s'inspire des mobilisations qui ont lieu au Canada et en Nouvelle-Zélande, et qui s'étend aussi dans d'autres villes européennes.