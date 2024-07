information fournie par France 24 • 10/07/2024 à 17:14

La drogue est un fléau qui est en hausse dans le monde entier et qui n'épargne par l'Afrique. La consommation de cannabis, d'héroïne et d'autres produits de synthèse est en très forte augmentation, tout comme leur trafic. Les explications de Victoire N'sondé, cheffe de rubrique Santé pour le média The Conversation.