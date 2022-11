information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 21:01

C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe....Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, est toujours sous contrôle des forces russes et le restera, assure le porte-parole du Kremlin... Hier pourtant, le président de l'opérateur ukrainien Energoatom évoquait des signes suggérant un retrait prochain des forces russes... On fait le point avec Gulliver Cragg à Kiev pour France 24.