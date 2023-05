Conflit au Soudan : l'ONU prévoit un million de déplacés, 20 000 personnes fuient en Ethiopie

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 22:37

L'ONU prévoit un million de déplacés au Soudan alors que les combats se poursuivent malgré un accord de trêve humanitaire signé à Jeddah. A Port Soudan les réfugiés affluent et vivent dans des conditions extrêmement difficile. Et depuis le début de la guerre plus de 20 000 personnes ont traversé la frontière éthiopienne, et arrivent dans la petite ville de Métemma. La moitié de ces personnes sont des Ethiopiens qui rentrent chez eux. Reportage de Clothilde Hazard.