Confinement : jusqu'à quand ?

France 24 • 12/11/2020 à 20:13

En France, Jean Castex avait prévenu : pas question de desserrer la bride. À l'occasion du point d'étape promis par l'Élysée deux semaines après l'entrée en vigueur du nouveau confinement, le Premier ministre a tenu parole et réclame quinze jours d'efforts supplémentaires aux Français. Il n'y aura pas de réouverture des commerces non essentiels. Cependant, les collèges et lycées pourront rester ouverts. Cette ligne de crête du confinement saison 2 est-elle la bonne, la plus efficace en tout cas pour lutter contre le virus sans désespérer définitivement les Français ?