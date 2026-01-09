Depuis près de 15 jours, des milliers d'Iraniens bravent le danger pour réclamer de meilleures conditions de vie et un changement de régime. Mais selon certains internautes, aux positions proches du pouvoir, ces mobilisations seraient en réalité beaucoup moins importantes qu'il n'y parait. Les vidéos de manifestations ? Générées ou modifiées via l'Intelligence Artificielle. Les photographies ? Détournées, pour exagérer le phénomène. Décryptage avec Jules Boiteau dans Info Intox.
Comment des internautes pro-régime tentent de minimiser la mobilisation iranienne
