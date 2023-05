information fournie par France 24 • 08/05/2023 à 14:04

Figure phare de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin est le plus jeune préfet de France en 1937. Il s'opposa à l'occupant allemand dès 1940 et créa, sous l'égide du général de Gaulle, le Conseil National de la Résistance. Les explications de Fabrice Gernard, historien et directeur de la Fondation de la Résistance.