France 24 • 26/02/2021 à 19:15

C'est le réseau social 100 % audio dont tout le monde parle. Créé en mai dernier, l'application Club House réunit 2 millions d'utilisateurs et est déjà valorisé à 1 milliard de dollars. Le dernier salon où l'on cause déchaîne les passions. De quoi nous interroger sur la voix : et si le plus vieux média du monde était aussi celui de l'avenir ?