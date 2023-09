information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 14:06

L'été (juin-juillet-août) a connu les températures mondiales moyennes les plus élevées jamais mesurées, annonce mercredi l'observatoire européen Copernicus, pour qui 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'Histoire. Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien Vice-Président du groupe scientifique du GIEC, était sur France 24 pour évoquer cette situation.