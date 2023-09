"Classified People" : portrait d'un couple sous le joug de l'apartheid

information fournie par France 24 • 20/09/2023 à 15:20

Natacha Vesnitch et Thomas Baurez reçoivent la réalisatrice Yolande Zauberman à l'occasion de la sortie en copie restaurée de son documentaire "Classified People". Un film centré autour d’un couple mixte qui subit la discrimination de l’apartheid. Au programme également : "Les feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki, Prix du Jury au Festival de Cannes. Une histoire d’amour poétique et sensible entre une caissière de supermarché solitaire et un ouvrier alcoolique. Et enfin, "Acide", un thriller de science-fiction de Just Philippot. Guillaume Canet y incarne un père qui va tenter de protéger sa fille de 15 ans du chaos qui s'abat sur la France.