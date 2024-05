Chronique de Cannes : Demi Moore dans un film gore et féministe

information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 16:40

Depuis la Croisette, Louise Dupont vous fait vivre cette nouvelle journée au Festival de Cannes, avec notamment le retour de Demi Moore. L’actrice américaine de 61 ans est à l'Affiche de "The substance", un film gore et féministe, signé de la jeune réalisatrice française Coralie Fargeat, qui fait son entrée en compétition. Et à l’instar de Julia Ducournau, Palme d’or en 2022 pour “Titane”, elle utilise les codes du cinéma de genres pour tordre le coup au patriarcat. Le film tire son nom de cette substance qui permet de devenir une meilleure version de soi-même : plus jeune, plus belle, plus parfaite.