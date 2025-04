information fournie par France 24 • 26/04/2025 à 21:08

Nous revenons avec notre invité au coeur de l'info sur cette journée majeure pour plus d'un milliard et demi de catholiques. Nous évoquerons aussi les fractures qui pourraient s'exprimer au sein de l'Eglise, alors que le processus de succession s'amorce. Christophe Dickes est historien, spécialiste du Vatican et de la papauté, l'auteur notamment de "Pour l'Eglise, ce que le monde lui doit", chez Perrin.