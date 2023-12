information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 12:59

Sur l’archipel de Taïwan, le récit de l’Histoire est au cœur des débats politiques. Pour le Kuomintang, ancien parti unique et premier parti d’opposition, il ne fait aucun doute : Taiwan est de culture chinoise. Mais le parti démocrate-progressiste au pouvoir cherche à mettre en avant un autre récit national, plus nuancé et donnant la part belle à toutes les ethnies de l’archipel. Reportage à Taïwan de nos correspondants.