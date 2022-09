information fournie par France 24 • 02/09/2022 à 15:38

L'ONU sort de sa réserve. Pour la première fois, le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme accuse la Chine de possibles crimes contre l'humanité, commis à l'encontre de la minorité musulmane, les Ouïghours, dans la province du Xinjiang. On va plus loin avec Zyad Limam et Bilal Tarabey. Regards croisés aussi sur la diplomatie "réactive" revendiquée par Emmanuel Macron devant les ambassadeurs français réunis à Paris.