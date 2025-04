information fournie par France 24 • 24/04/2025 à 16:02

Dans ce numéro 100 % séries de "À l'Affiche !", on parle d'"Étoile", la nouvelle série des Américains Amy Sherman et Daniel Palladino – le couple à l'origine de "Gilmore Girls" et de “La Fabuleuse Madame Maisel". La série diffusée sur Prime Vidéo nous offre une plongée dans le monde de la danse classique, avec Charlotte Gainsbourg en directrice du Ballet national de l'Opéra de Paris.