Charles Blé Goudé sur France 24 : "Je n'ai jamais caché mes ambitions présidentielles"

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 23:17

Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et acquitté par la justice internationale est rentré ce week-end dans son pays natal, sous les acclamations de milliers de sympathisants. Il est l'invité du Journal de l'Afrique et revient sur son ambition de peser sur la politique nationale. "Je suis là pour parler avec les Ivoiriens et cartographier leurs besoins. Je suis là pour donner une trajectoire à cette jeunesse en quête de repères", estime-t-il.