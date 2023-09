information fournie par Boursorama • 22/09/2023 à 08:43

Chargeurs, c'est un groupe industriel diversifié, leader mondial dans plusieurs de ses métiers et avec deux grands pôles stratégiques, le pôle technologies et le pôle luxe.

Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs était sur le plateau de l'Actu Bourse pour détailler les résultats semestriels récemment publiés et revenir sur les perspectives et les ambitions du groupe pour l'exercice en cours et 2024.

Vidéo sponsorisée.