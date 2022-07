information fournie par France 24 • 18/07/2022 à 12:41

La vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe occidentale pourrait faire tomber plusieurs records de température, lundi 18 juillet, en France. Dans ce contexte, les personnes les moins bien logées sont souvent les plus exposées aux fortes chaleurs et parmi elles les migrants qui vivent dans des situations précaires dans des camps. Le décryptage et les précisions de Julia Dumont, journaliste pour InfoMigrants.