Des fidèles musulmans, chrétiens et juifs affluent vers les lieux saints de Jérusalem, qui rouvrent leurs portes après plus d'un mois de fermeture pendant la guerre avec l'Iran, grâce à une trêve de deux semaines conclue par les parties au conflit. IMAGES
Cessez-le-feu avec l'Iran: réouverture des lieux saints de Jérusalem
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro