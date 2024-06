information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 15:54

En Centrafrique, huit ans après la signature de l'accord de non-agression entre les quartiers chrétiens et musulmans, la paix est encore fragile. Au cimetière de Bangui, la place vient à manquer et le lieu devient une source de grandes tensions. Reportage de Flore Monteau, Cyrille Jefferson Yapendé et Melino Bandio.