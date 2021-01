Centrafrique: premières attaques rebelles aux environs de Bangui

France 24 • 13/01/2021 à 22:52

La première attaque des rebelles aux abords de la capitale centrafricaine Bangui depuis le début de leur offensive contre le président fraîchement réélu Faustin Archange Touadéra a été repoussée, faisant un mort chez les Casques bleus et au moins une dizaine parmi les assaillants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "condamne fermement les attaques près de Bangui par des combattants armés non identifiés", au cours desquelles un Casque bleu rwandais a été tué et un autre blessé, a déclaré mercredi son porte-parole. Nous serons à Bangui dans ce journal.