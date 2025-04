Ce qui est nécessaire pour que la voiture électrique accélère !

information fournie par Boursorama • 30/04/2025 à 19:15

La voiture électrique peine à s'imposer en France et en Europe malgré les ambitions politiques et les engagements environnementaux. Parmi les multiples freins à son adoption massive : le pouvoir d'achat des ménages et le coût des batteries, qui traduit notre dépendance aux fournisseurs chinois. Décryptage des enjeux économiques et industriels qui menacent la survie des constructeurs européens avec Guillaume Crunelle, associé spécialiste de l'industrie automobile chez Deloitte France.

