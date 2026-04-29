Le Premier ministre français Sébastien Lecornu annonce que "chaque euro de surplus de fiscalité" sera "réaffecté aux mécanismes d'aides directes" mises en place par le gouvernement.
Carburants: "chaque euro de surplus de fiscalité" sera "réaffecté" aux aides (Lecornu)
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