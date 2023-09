information fournie par France 24 • 25/09/2023 à 14:13

Après le front commun des distributeurs de carburants et TotalEnergies contre la vente à perte, Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir qu'il n'y aurait plus de projet de loi autorisant cette mesure, pourtant voulue par la Première ministre Elisabeth Borne. En revanche, il a indiqué que Mme Borne allait "rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine et leur demander de faire à prix coûtant".