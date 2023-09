information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 11:38

C’est une région qui défend son patrimoine, avec toute la force de son caractère. En Camargue, le parc naturel régional offre de grands espaces préservés, propices aux flamands roses et à la culture du riz, la céréale reine. Dans ces plaines marécageuses, on élève depuis toujours les taureaux qui participent aux courses camarguaises et aux tauromachies populaires où les raseteurs risquent leur vie pour quelques centaines d’euros.