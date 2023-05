Cannes 2023 : Palme d'or, pronostics sur la Croisette

information fournie par France 24 • 26/05/2023 à 18:21

La 76ème édition du Festival de Cannes touche à sa fin, après 11 jours de cinéma et de glamour. Retour sur les plus beaux moments du tapis rouge et sur les pronostics à l'approche de l'annonce de la Palme d'or. Les 21 films en lice seront départagés par le jury de Ruben Ostlund. Au programme également, la venue de Kate Winslet à Cannes pour remettre le prix "Lights on Women" et l'actrice belge Cécile de France qui vient présenter "Bonnard, Pierre et Marthe" de Martin Provost.