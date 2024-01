information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 11:04

En échouant 4 buts à 0 face à la Guinée Equatoriale, la Côte d'Ivoire prend le risque de quitter prématurément "sa" Coupe d'Afrique des Nations. Le sort des Eléphants n'est désormais plus entre leurs mains. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Julia Guggenheim à Abidjan.