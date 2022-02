information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 12:44

Au Cameroun, le football est le sport le plus populaire. Beaucoup de stars y ont fait leurs premiers pas comme Roger Milla (plus vieux buteur en Coupe du Monde) et plus récemment Samuel Eto’o. Mais avant eux, celui qui à ouvert la voie est Samuel Mbappé Leppe, première légende du foot camerounais dans les années 60. Cédric Ferreira et Ellen Gainsford sont partis sur ses traces