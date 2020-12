Cameroun : l'éducation sacrifiée des petits orpailleurs

France 24 • 07/12/2020 à 17:21

Selon l'Organisation Internationale du Travail, au moins un million d'enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des mines d'or à travers le monde. C'est notamment le cas dans l'est du Cameroun, où sur des exploitations artisanales, des enfants mettent en péril leur santé pour des salaires de misère. La plupart de ces jeunes orpailleurs, comme Ruth 14 ans, ne sont jamais allés à l'école de leur vie, perpétuant le cycle de la pauvreté. Une réalité qu'essayent de combattre les équipes de l'ONG Forêt et Développement Rural. Un reportage signé Tony Menga, Stéphane Noah et Simon Batoum.