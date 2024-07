information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 16:27

Le Cameroun a accueilli la 2e édition de La Zone by Domaf, le plus grand marché des cultures urbaines africaines. Il s'est tenu à Yaoundé. Des artistes venus d’une dizaine de pays du continent ont exposé leur art dans les rues. Reportage de Marcel Amoko, André Yakana et Pamela Ngono