"Cela a commencé à Gaza et cela se terminera à Gaza", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le pays pour réclamer la fin de la guerre.
"Ça a commencé à Gaza et ça se terminera à Gaza", déclare Netanyahu
