"Personne ne fera l'économie d'un compromis budgétaire dans les semaines à venir", déclare la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, s'adressant particulièrement à l'opposition, en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) présenté jeudi en conseil des ministres prévoit de diviser presque par deux le déficit en 2027, via notamment d'importants efforts demandés aux retraités et aux assurés sociaux.
Budget: "personne ne fera l'économie d'un compromis", avertit la porte-parole du gouvernement
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