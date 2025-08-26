“Ce n'est pas une fatalité de dire: +On vous promet du sang et des larmes et c'est comme ça que ça va se passer.+”, réagit la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, appelant le gouvernement à envisager “d'autres choix budgétaires” pour respecter “la dignité des travailleurs”, après l’intervention du Premier ministre François Bayrou à l'université d'été du syndicat. SONORE
Budget 2026: "un autre chemin possible", appuie la CFDT
