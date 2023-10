information fournie par France 24 • 12/10/2023 à 11:51

En breton, son nom signifie "petite mer". Le golfe du Morbihan, l’un des plus beaux du monde, compte une quarantaine d'îles aux allures de petits paradis. L'île aux Moines est la plus touristique. D’autres, bien plus confidentielles, appartiennent à des propriétaires privés qui vivent leur rêve d’île déserte. Dans cette mer intérieure préservée des tempêtes, on élève les huîtres tout au long de l’année.